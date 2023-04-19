Ликвидацию пожара на незаконном полигоне опасных отходов в Рязани объявило МЧС

18-19 апреля в очередной раз горели отходы на полигоне на территории бывшего завода «Химволокно» в Рязани.

19 апреля на окраине Рязани ликвидировали пожар на свалке близ поселка Турлатово. Судя по опубликованной МЧС фотографии, в очередной раз горел полигон на территории бывшего завода «Химволокно». Он признан незаконным.

О ликвидации пожара пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области сообщила в среду около 16:20. Первая информация о возгорании поступила за сутки до этого, в 14:53 18 апреля. Вечером вторника, когда стало известно о локализации, площадь пожара составляла ориентировочно 1,5 тыс. кв.м.

«Отходы на открытой площадке» в том же районе горели также 9 апреля.