Еще на трех школах Рязани появятся мемориальные доски в память о погибших в СВО бойцах

На трех школах Рязани установят мемориальные доски погибшим в СВО.

Мемориальные доски в память о погибших рязанских воинах в СВО появятся на фасадах еще трех городских школ. Депутаты Рязгордумы рассмотрели и одобрили этот вопрос 19 апреля. Так, на школе №34 (улица Стройкова, 86) появится мемориальная доска в память о гвардии подполковнике, Герое России Павле Кривове.

В школе №56 (улица Бирюзова, 13а) увековечат память гвардии рядового Александра Елеонского, посмертно награжденного орденом Мужества. А на фасаде школы №40 (улица Дачная, 2а) установят доску гвардии рядовому ВДВ, кавалеру двух орденов Мужества Александру Карпухину.

Все трое погибли во время выполнения специальной военной операции.