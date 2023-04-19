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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 14:37

У РГАТУ неизвестный сбил девушку и скрылся

На месте ДТП в Рязани работала полиция и бригада скорой помощи
Источник:kp.ru
Возле РГАТУ сбили девушку. Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+».

Возле РГАТУ сбили девушку. Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+».

В среду, 19 апреля, на улице Костычева в Рязани неизвестный водитель сбил девушку и скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в Telegram-канале «аТипичная Рязань 18+».

Сообщается, что инцидент случился прямо возле Рязанского агротехнического университета (РГАТУ имени Костычева). Водитель, совершивший наезд, решил уехать.

На месте работала бригада скорой помощи, а также сотрудники полиции. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Подробности происшествия уточняются.