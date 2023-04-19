У РГАТУ неизвестный сбил девушку и скрылся

Возле РГАТУ сбили девушку. Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+».
В среду, 19 апреля, на улице Костычева в Рязани неизвестный водитель сбил девушку и скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в Telegram-канале «аТипичная Рязань 18+».
Сообщается, что инцидент случился прямо возле Рязанского агротехнического университета (РГАТУ имени Костычева). Водитель, совершивший наезд, решил уехать.
На месте работала бригада скорой помощи, а также сотрудники полиции. Пострадавшей оказана медицинская помощь.
Подробности происшествия уточняются.