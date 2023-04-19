Отключат электричество на девяти улицах Рязани 20 апреля

Уже 20 апреля в Рязани на девяти улицах отключат электричество.

В четверг, 20 апреля, в Рязани на девяти улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

В четверг с 09:00 до 15:30 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Чехова, дома с №1 по №27 (нечетная сторона);

- 3-й проезд Добролюбова, дома с №1 по №40, дом №42, дома №44;

- 4-й проезд Добролюбова, дома с №2 по №40;

- 5-й проезд Добролюбова, дома с №28 по №40;

- 6-й проезд Добролюбова, дом №2;

- улица Достоевского, дома с №2 по №40, дом №42;

- улица Добролюбова, дом №3, дом №5, дом №7, дом №9, дом №13, дом №15, дом №19, дом №21;

- улица Громовой, дома с №1 по №26;

- улица Шевцовой, дома с №1 по №10, дом №12, дом №16, дом №18.