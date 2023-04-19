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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 13:51

Из речки Лыбеди у Рязанского кремля извлекли тело мужчины

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи
Источник:kp.ru

19 апреля из речки Лыбеди в Рязани извлекли тело мужчины 1962 рождения. Как сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, место страшной находки находится в районе улицы Затинной, то есть неподалеку от Рязанского кремля.

По утверждению собеседника издания, видимых признаков насильственной смерти при предварительном осмотре не обнаружено.

Окончательно обстоятельства произошедшего должны установить следователи Железнодорожного МСО СУ СКР по Рязанской области, которые проводят проверку.