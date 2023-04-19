Только без паники! 26 апреля на улицах Рязани завоют сирены

В Рязани 26 апреля проверят работу сирен оповещения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среду, 26 апреля, в Рязани пройдет проверка систем оповещения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальное управление по делам ГОЧС.

Сирены экстренного оповещения запустят в промежуток между 10:00 и 16:00.

По информации чиновников, в этот день в Рязани проверят работу региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Во время проверки специалисты оценят их рабочее состояние.

«Просит жителей не волноваться и не поддаваться панике», - говорится в сообщении властей.