Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 12:43

Только без паники! 26 апреля на улицах Рязани завоют сирены

Сирены завоют на улицах Рязани 26 апреля
Источник:kp.ru
В Рязани 26 апреля проверят работу сирен оповещения.

В Рязани 26 апреля проверят работу сирен оповещения.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среду, 26 апреля, в Рязани пройдет проверка систем оповещения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальное управление по делам ГОЧС.

Сирены экстренного оповещения запустят в промежуток между 10:00 и 16:00.

По информации чиновников, в этот день в Рязани проверят работу региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Во время проверки специалисты оценят их рабочее состояние.

«Просит жителей не волноваться и не поддаваться панике», - говорится в сообщении властей.