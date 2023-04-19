Недобор дождей увеличивает пожарную опасность: 20 апреля воздух в Рязани прогреется до +21 градуса

Уже 20 апреля воздух в Рязани прогреется до +21 градуса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 20 апреля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер прогнозируется северо-восточный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +1... +6 градусов, днем +16... +21 градус.

По информации специалистов центра «Фобос», по осадкам центральные регионы России наблюдают явный недобор. В Туле выпало лишь около четверти от положенного, во Владимире всего 3%, а в Рязани дожди, моросившие в начале апреля, оставили лишь следы осадков.

«Все это повышает класс пожарной опасности в регионе и любое неосторожное обращение с огнем может стать причиной природных пожаров. При этом прогноз дождей пока не обнадеживает», - говорится в сообщении.