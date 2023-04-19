«Как будто кто-то плеснул канистру керосина». Появилось видео с пожара в Рязани

Обнаружились новые подробности пожара в Горроще. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Появились фотографии и видео с места пожара, который произошел на улице Осипенко в Горроще. На место событий отправился наш корреспондент и разузнал у очевидцев происшествия новые подробности.

Обнаружились новые подробности пожара в Горроще. Фото: Александр КАРАВАЕВ

- Пожар начался минут за десять, - рассказывает жительница одного из домов по улице Осипенко.

- А там кто-то жил?

- Не знаю. Знаю только, что он был записан на двух хозяев, - уточнила рязанка.

Появилось видео с пожара в Рязани. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Другой очевидец поделился не менее интересными сведениями:

- Я проезжал мимо на машине, и вдруг сзади дома что-то вспыхнуло, - рассказал он.

- Как будто кто-то плеснул канистру керосина. И сразу пошел огонь, - вспомнил мужчина, а также уточнил, что в этом доме сейчас никто не живет.