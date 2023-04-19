Улицу Интернациональную в Рязани ждет реконструкция

Улицу Интернациональную в Рязани планируется реконструировать. Об этом на заседании облправительства 19 апреля сообщила глава горадминисторации Елена Сорокина.

Губернатор Павел Малков процитировал обращение из соцсетей о том, что дорога на Интернациональной находится в ужасном состоянии, и адресовал вопрос градоначальнице. Та ответила, что дорога «устарела физически и морально».

- Улица нуждается в реконструкции. Это главная магистраль большого спального микрорайона Канищево. Сейчас ширина этой улицы 11 метров. С учетом постоянных пробок, скопления машин, необходимо сделать по две полноценные полосы в каждую сторону, - сказала Елена Сорокина.

По словам чиновницы, город намерен участвовать в конкурсном отборе минтранса, чтобы заказать ремонт под ключ - вместе с разработкой проекта. А пока на Интернациональной должны провести ямочный ремонт и устранить колейность на перекрестках.

- Там надо делать тротуары, освещение, остановочные павильоны, главное дорожное полотно, - добавила Сорокина.

Ливневку она снова, заметим, не упомянула, но в то же время упомянула освещение, которое на Интернациональной только-только заменили.

Глава минтранса Павел Супрун заметил, что колейность на участке «запредельная». Губернатор поручил ему рассмотреть вместе с мэрией вариант подготовки проектно-сметной документации заранее.