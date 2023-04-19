Почти на месяц закроют дорогу в районе Семчинской аллеи в Рязани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 апреля с 08:00 до 15 мая 24:00 в Рязани закроют движение транспорта по внутриквартальной дороге в районе Семчинской аллеи (расположена между улицами Княжье Поле и Семчинской). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Причина закрытия дороги – прокладка новых тепловых сетей под строительство детского сада в Семчине.

На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.