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НовостиОбщество19 апреля 2023 8:35

Почти на месяц закроют дорогу в районе Семчинской аллеи в Рязани

Уже 24 апреля почти на месяц закроют дорогу в районе Семчинской аллеи
Источник:kp.ru
Почти на месяц закроют дорогу в районе Семчинской аллеи в Рязани.

Почти на месяц закроют дорогу в районе Семчинской аллеи в Рязани.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 апреля с 08:00 до 15 мая 24:00 в Рязани закроют движение транспорта по внутриквартальной дороге в районе Семчинской аллеи (расположена между улицами Княжье Поле и Семчинской). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Причина закрытия дороги – прокладка новых тепловых сетей под строительство детского сада в Семчине.

На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.