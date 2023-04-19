Началось голосование за места для благоустройства в Рязани и области

Места для благоустройства в Рязани и области в 2024 году выберут по итогам онлайн-голосования. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 15 апреля по 31 мая проходит голосование за места для благоустройства в Рязани и области в 2024 году. Свой выбор жителям предлагают сделать онлайн через сайт Госуслуг и нацпроекта «Жилье и городская среда» (и там, и там требуется учетная запись на Госуслугах).

Администрация Рязани сообщает, что в областном центре также есть возможность поучаствовать в голосовании с помощью волонтеров. Список таких мест опубликован на admrzn.ru. Авторизация будет происходить по номеру телефона.

В Рязани на голосование выставили 26 территорий. Среди них и те общественные пространства, средства на которые уже выделялись (ожидается очередной этап работ), и те, за которые всерьез могут взяться впервые.

Помимо Рязани выбирают места для благоустройства в 15 муниципальных образованиях Рязанской области. По словам губернатора Павла Малкова, сказанным на заседании облправительства 19 апреля, в голосовании уже поучаствовали 18 тыс. человек.