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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:22

Торговый городок откроется в Рязани уже 1 июня

Торговый городок в Рязани откроется для посещения с 1 июня
Источник:kp.ru
Рязанский Торговый городок откроется в новом формате 1 июня.

Рязанский Торговый городок откроется в новом формате 1 июня.

Торговый городок для посещений рязанцев и гостей города откроется уже 1 июня. Об этом сообщил директор Центра развития креативных индустрий Устин Богачев.

«Мы для себя ставим дедлайн – 1 июня. Понятно, что будут открыты не все павильоны, но мы к 1 июня закончим все основные работы, все будут с озеленением, освещением. Начнутся некоторые мероприятия», - отметил Богачев.

По его словам, на территории Торгового городка будут работать несколько ресторанов русской кухни, в том числе с блюдами Рязанского края. Откроется филиал горьковской библиотеки, музей молодежного движения, павильон с народно-художественными промыслами.