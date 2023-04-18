Рязанский минздрав похвалился малым количеством сокращенных медработников в 2022 году

В Рязанской области в 2022 году сократили 23 медика. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в Рязанской области медиков в государственных клиниках стало меньше на 23 человека. Такую цифру привело министерство здравоохранения региона. Чиновники особо отметили, что система здравоохранения Рязанской области потеряла меньше всего кадров.

«Численность врачей и медперсонала только за прошлый год уменьшилась в медучреждениях РФ более чем на 20 тысяч человек. Такая тенденция сохраняется в 68 регионах из 83. Самый большой дефицит кадров в абсолютных цифрах показали больницы Воронежской области. За 2022 год количество медиков там сократилось на 511 человек», - указало рязанское ведомство.

В целом, по данным рязанского минздрава, рейтинг потерь медперсонала в областях ЦФО за 2022 год выглядит следующим образом:

- Воронежская область - 511 человек;

- Липецкая область - 174 человека;

- Ярославская область - 144 человека;

- Владимирская область - 105 человек;

- Рязанская область - 23 человека.

Отметим, что в ЦФО входит 18 регионов России, но министерство здравоохранения Рязанской области привело статистику только пяти из них.

С начала 2023 года в Рязанской области уже умерло пять младенцев и 14 детей. Вот какие причины смертности (читать подробнее).