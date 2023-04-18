Торговый центр «М5 Молл» запустил новое звуковое оформление парковочного пространства

«М5 Молл» первый ТРЦ в городе, на здании которого установили профессиональную акустическую систему, позволяющую посетителям слушать музыку, полезную информацию или новости любимого центра в лучшем качестве. В «М5 Молл» уверены, что хороший звук не только задает настроение, но и делает посещение центра более комфортным, а также дарит посетителям только положительные эмоции. Новое звуковое оформление зоны, прилегающей к ТРЦ, – это начало масштабной реновации, которая призвана качественно изменить и облик, и содержание центра, сделать «М5 Молл» местом притяжения для всего города. Значительные изменения в облике любимого центра посетители смогут увидеть уже в этом году.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

Более подробную информацию о мероприятиях в ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальной странице «М5 Молл» в социальной сети «ВКонтакте» и на канале в Telegram, на сайте и в мобильном приложении.

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