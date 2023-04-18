Мужчина на мотороллере влетел под Рязанью в барьерное ограждение.

Вечером 17 апреля на трассе М-5 «Урал», недалеко от поворота на село Александрово Рязанского района, произошло ДТП. По предварительным данным, 38-летний житель села Кораблино за рулем мотороллера не справился с управлением и влетел на скорости в барьерное ограждение.

В результате дорожного происшествия водитель скутера получил травмы.

Всего за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы.

Накануне вечером из маршрутки №47 в центре Рязани медики госпитализировали пассажира на тележке-каталке. Как оказалось позже, мужчину доставили в вытрезвитель. Вот как он набрался (читать подробнее).