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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:24

На двух улицах Рязани 19 апреля отключат холодную воду

Десятки домов Рязани останутся без воды 19 апреля
Источник:kp.ru
19 апреля на улице Новоселов в Рязани отключат холодную воду.

19 апреля на улице Новоселов в Рязани отключат холодную воду.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 19 апреля, в Рязани отключат холодную воду на нескольких улицах, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Водоканал». По информации властей, причина отключения водоснабжения традиционная – ремонт на водопроводе.

19 апреля с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Новоселов, дом №32 корпус 1, дом №32 корпус 2, дом №32 корпус 3, дом №32, дом №34 корпус 1, дом 34;

- улица Мирная, дома с №1 по №89 (нечетная сторона), дома с №2 по №20 (четная сторона).

Подвозить техническую воду будут с 10:00 к дому №12 по улице Мирной.