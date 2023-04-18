На двух улицах Рязани 19 апреля отключат холодную воду

19 апреля на улице Новоселов в Рязани отключат холодную воду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 19 апреля, в Рязани отключат холодную воду на нескольких улицах, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Водоканал». По информации властей, причина отключения водоснабжения традиционная – ремонт на водопроводе.

19 апреля с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Новоселов, дом №32 корпус 1, дом №32 корпус 2, дом №32 корпус 3, дом №32, дом №34 корпус 1, дом 34;

- улица Мирная, дома с №1 по №89 (нечетная сторона), дома с №2 по №20 (четная сторона).

Подвозить техническую воду будут с 10:00 к дому №12 по улице Мирной.