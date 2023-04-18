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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:12

Уже 19 апреля воздух в Рязани прогреется до +20 градусов

Рязанцев в среду ожидает облачная погода и 20 градусов тепла
Источник:kp.ru
Рязанцев в среду ожидает облачная погода и 20 градусов тепла.

Рязанцев в среду ожидает облачная погода и 20 градусов тепла.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 19 апреля, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов. Ветер восточный, порывами днем до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью 0... +5 градусов, днем +15... +20 градусов.

В последующие два дня, по данным специалистов центра «Фобос», дневная температура не поднимется выше 15-16 градусов.