Уже 19 апреля воздух в Рязани прогреется до +20 градусов

Рязанцев в среду ожидает облачная погода и 20 градусов тепла. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 19 апреля, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов. Ветер восточный, порывами днем до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью 0... +5 градусов, днем +15... +20 градусов.

В последующие два дня, по данным специалистов центра «Фобос», дневная температура не поднимется выше 15-16 градусов.