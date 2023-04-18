Пять превышений ПДК сероводорода в воздухе выявили 17 апреля в Рязани и пригороде.

17 апреля в Рязани и пригороде зафиксированы пять превышений предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. О результатах мониторинга отчиталось региональное минприроды.

С 12:00 до 13:00 передвижная экологическая лаборатория, работавшая у дома №40 на улице Садовой в деревне Турлатово, выявила четыре превышения. Максимальная концентрация сероводорода оказалась в 2,38 раза больше предельно допустимой.

Также передвижные лаборатории выезжали на улицу Новоселов, 60 и в СТ «Химик» в Рязани, но каких-либо нарушений по загрязняющим веществам не обнаружили.

Еще одно превышение ПДК дигидросульфида, в 2,07 раза, «поймал» стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом на улице Интернациональной областного центра.