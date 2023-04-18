Частную гостиницу возведут в центре села Константиново на родине Есенина

В селе Константиново под Рязанью построят частную гостиницу.

В центре села Константиново построят частную гостиницу на месте существующего нежилого дома. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области опубликовала акт историко-культурной экспертизы проекта по регенерации (восстановления) объекта культурного наследия.

Для строительства гостиницы предполагается на месте нежилого дома 1936 года постройки, площадью 37,2 кв. метров, возвести здание. Для этого дом №93 демонтируют, каменный фундамент усилят, либо устроят заново, а под домом сделают подвал.

На месте нежилого дома появится гостиница в селе Константиново.

Сама гостиница будет представлять собой дом, рубленный из бревна, обшитый горизонтальным тёсом (доской). Со стороны крыльца установят широкие боковые окна.

«Особая значимость подлежащего регенерации нежилого дома по адресу: село Константиново, 93, обусловлена его историческим местоположением, занимает ответственное положение на главной улице села, и тем, что данный объект входит в предмет охраны объекта культурного наследия», - указано в документе.

Заказчиком экспертизы выступило рязанское ООО «Проектреставрация».