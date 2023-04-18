Двое несовершеннолетних на «Москвиче» угодили в кювет в Рязанской области. Фото: ryazpressa.ru

«Москвич» с двумя подростками в Рязанской области вылетел с дороги и опрокинулся. Один из несовершеннолетних сидел за рулем автомобиля, сообщает издательство «Пресса».

По данным издания, ДТП случилось ранним утром 15 апреля на дороге Рязань - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш недалеко от села Федотьева Спасского района. По предварительной информации, юный водитель превысил скорость.

Обоих пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу.