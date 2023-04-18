Пять младенцев и 14 детей умерли в Рязанской области в 2023 году.

С начала 2023 года в Рязанской области умерли два новорожденных ребенка и пятеро младенцев. Такие цифры (по состоянию на 7 марта) КП-Рязань назвал замминистра здравоохранения региона Владимир Хоминец.

В качестве причин неонотальных смертей только-только появившихся на свет детей (до 1 месяца) чиновник назвал «множественные врожденные пороки развития». Пятеро младенцев (до 1 года) умерли по причине врожденных пороков и «отдельных состояний перинатального периода, не совместимых с жизнью».

Кроме того, в Рязанской области зафиксировано 14 детских смертей (возраст от 1 года до 18 лет). Причины смертей, что и у младенцев, только добавились онкологические заболевания и внешние травмы.

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