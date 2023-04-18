О переводе учеников из школы №75 в Рязани чиновники беседуют с родителями индивидуально

Встреча с родителями девятиклассников школы №75. Фото: admrzn.ru

Городское управление образования продолжает принудительный перевод девятиклассников из школы №75 в Рязани. Для этого чиновники, директора школ №№75, 72 и 63 проводят индивидуальные беседы с родителями, пишет пресс-служба горадминистрации.

По словам представителей мэрии, управленцы «уточняют ситуацию по каждому ребенку, возможному профилю обучения». Если выраженного интереса к тому или иному профилю нет, предлагают вариант принять ребят классом или его частью.

17 апреля некоторые родители согласилась на перевод в классы естественно-научного, медицинского профиля школы №63, другие рассматривают вариант перехода группой в физико-математические и гуманитарные классы школы №72.

Ранее часть родителей заявила о давлении на девятиклассников школы №75 в связи с переводом перед следующим учебным годом. От десятых классов там решили отказаться из-за предельного наполнения школы - ради набора детей в первые классы. Это, естественно, вызвало волну недовольства. Глава администрации Рязани в сложную ситуацию публично пока не вмешалась.