Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 6:33

Самые высокооплачиваемые вакансии в Рязани на апрель 2023 года. В цене наладчики

Появился апрельский список самых высокооплачиваемых вакансий Рязани
Источник:kp.ru
Большего всего в Рязани на данный момент готовы платить наладчику станков ЧПУ.

Большего всего в Рязани на данный момент готовы платить наладчику станков ЧПУ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Определился список самых высокооплачиваемых вакансий в Рязани на апрель 2023 года. Согласно исследованию SuperJob, большего всего в Рязани на данный момент готовы платить наладчику станков ЧПУ с навыками чтения чертежей. Его зарплата составляет от 85 тысяч рублей.

Следом за наладчиком идет супервайзер торговых представителей с зарплатой от 79 тысяч рублей. Соискателю необходимо иметь водительские права категории «В», а также опыт продаж.

На третьем месте расположился механик-наладчик с зарплатой. Максимум сколько он сможет заработать, это 90 тысяч рублей.

В пятерку рейтинга также вошли финансовый консультант – зарплата от 70 тысяч рублей и начальник цеха металлоконструкций - 70 тысяч рублей.