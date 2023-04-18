Уголовное дело возбуждено после инцидента в Чучковской школе, где физрук пнул и толкнул ученицу

Проверка подтвердила, что события на разлетевшемся по соцсетям видео действительно произошли в Чучковской средней школе.

Органы дознания возбудили уголовное дело после инцидента в Чучковской средней школе, где физрук пнул, грубо толкнул и обругал ученицу. Основанием для этого послужили материалы, собранные прокуратурой, сообщает пресс-служба последней.

Госорган также отмечает, что 14 апреля с родителями девочки встретилась зампрокурора Рязанской области Екатерина Банникова. Проверка подтвердила: события на видео, которое разлетелось по соцсетям, действительно имели место в Чучкове.

Прокуратура внесла директору школы и начальнику местного управления образования и молодежной политики представления, чтобы те устранили нарушения законодательства об образовании.

«Кроме того, в отношении руководителя образовательной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ», - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Указанная статья звучит как «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Мировой судья рассмотрит дело по существу.