Когда отключат отопление в Рязани: в понедельник, 24 апреля 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда отключат отопление в Рязани в 2023 году. Отопление в жилых домах Рязани отключат в понедельник 24 апреля. Об этом стало известно во время рабочего совещания в администрации города, которое прошло в понедельник 17 апреля.

Сославшись на прогнозы синоптиков, власти сообщили, что в течение недели среднесуточная температура в Рязани сохранится на уровне +8 градусов.

Отключить тепло в Рязани в 2023 году планируют в следующий понедельник. Делать это будут постепенно, чтобы минимизировать возникновение аварийных ситуаций.

Ранее глава администрации Елена Сорокина на заседании областного правительства заверила губернатора, что они [городские власти] «следят за Москвой и среднесуточной температурой» (читать подробнее).