Поблагодарили и попрощались. Владимир Луканцов покинул должность главы администрации Шиловского района

Владимир Луканцов (сидит) с декабря 2018 года руководил администрацией Шиловского района. Фото: Шиловская районная Дума.

17 апреля на заседании Шиловской районной Думы досрочно прекратили полномочия главы администрации района Владимира Луканцова. Как заявили в заксобрании, основанием для отставки стало заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности главы администрации будет Сергей Стерликов.

В конце заседания, на котором присутствовал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, Владимира Луканцова поблагодарили за сотрудничество, плодотворную совместную работу и высокий профессионализм. Чиновнику пожелали дальнейших успехов во всех начинаниях.

Владимир Луканцов возглавлял администрацию Шиловского района с декабря 2018 года.