С 10 по 16 апреля в Рязанской области зафиксировали восемь лесных пожаров.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
С 10 по 16 апреля в Рязанской области зафиксировали восемь лесных пожаров. Такую цифру назвало министерство природопользования региона. Общая площадь лесных пожаров Рязанской области в 20223 году составила 45,75 гектаров.
По информации властей, семь пожаров произошли на следующих территориях:
- Шиловское лесничество;
- Первомайское лесничество (Шиловский район);
- Нижне-Окское лесничество (Касимовский район);
- Спасское лесничество;
- Сасовское лесничество;
- Ермишинское лесничество.
Еще один лесной пожар произошел на территории Селецкого военного лесничества Минобороны России.
Все возгорания пожарные ликвидировали в день обнаружения.
Первый лесной пожар в 2023 году прошел в Рязанской области 13 апреля. Вот сколько сгорело (читать подробнее).