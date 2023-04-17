С 10 по 16 апреля в Рязанской области зафиксировали восемь лесных пожаров. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 10 по 16 апреля в Рязанской области зафиксировали восемь лесных пожаров. Такую цифру назвало министерство природопользования региона. Общая площадь лесных пожаров Рязанской области в 20223 году составила 45,75 гектаров.

По информации властей, семь пожаров произошли на следующих территориях:

- Шиловское лесничество;

- Первомайское лесничество (Шиловский район);

- Нижне-Окское лесничество (Касимовский район);

- Спасское лесничество;

- Сасовское лесничество;

- Ермишинское лесничество.

Еще один лесной пожар произошел на территории Селецкого военного лесничества Минобороны России.

Все возгорания пожарные ликвидировали в день обнаружения.

Первый лесной пожар в 2023 году прошел в Рязанской области 13 апреля. Вот сколько сгорело (читать подробнее).