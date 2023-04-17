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НовостиОбщество17 апреля 2023 11:40

18 апреля в Рязанской области потеплеет до +18 градусов

Во вторник рязанцев ждет повышенное атмосферное давление
Источник:kp.ru
18 апреля в Рязанской области потеплеет до +18 градусов.

18 апреля в Рязанской области потеплеет до +18 градусов.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

С рязанцами поделились, какая погода их ждет во вторник, 18 апреля. Прогноз опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.

А в регионе снова переменная облачность. Осадков местные синоптики не обещали. Ветер подует слабый и южной четверти, со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов Цельсия. Днем 18 апреля потеплеет: столбики термометра покажут от +13 до +18 градусов.

По данным центра погоды Фобос, в Рязанской области будет повышенное атмосферное давление.