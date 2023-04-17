18 апреля в Рязанской области потеплеет до +18 градусов. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

С рязанцами поделились, какая погода их ждет во вторник, 18 апреля. Прогноз опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.

А в регионе снова переменная облачность. Осадков местные синоптики не обещали. Ветер подует слабый и южной четверти, со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов Цельсия. Днем 18 апреля потеплеет: столбики термометра покажут от +13 до +18 градусов.

По данным центра погоды Фобос, в Рязанской области будет повышенное атмосферное давление.