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НовостиОбщество17 апреля 2023 11:22

Сложное гало висело над Рязанью в день Пасхи

Редкое и необычное природное явление запечатлел рязанский фотограф
Источник:kp.ru
Над Рязанью образовалось сложное гало. Фото: пользователь ВКонтакте Никита Богомолов.

Над Рязанью образовалось сложное гало. Фото: пользователь ВКонтакте Никита Богомолов.

В воскресенье, 16 апреля, в небе можно было увидеть некоторые составные части сложного гало. Фото уникального природного явления опубликовал астроном-любитель у себя на странице в социальной сети ВКонтакте.

Автор подробно объяснил и показал эти составные части солнечного гало: Дуга Парри, Паргелий и Паргелический круг.

В последний раз рязанцы наблюдали гало 9 января.

На фото составные части солнечного гало: Дуга Парри, Паргелий и Паргелический круг. Фото: пользователь ВКонтакте Никита Богомолов.

На фото составные части солнечного гало: Дуга Парри, Паргелий и Паргелический круг. Фото: пользователь ВКонтакте Никита Богомолов.