Сложное гало висело над Рязанью в день Пасхи

Над Рязанью образовалось сложное гало. Фото: пользователь ВКонтакте Никита Богомолов.

В воскресенье, 16 апреля, в небе можно было увидеть некоторые составные части сложного гало. Фото уникального природного явления опубликовал астроном-любитель у себя на странице в социальной сети ВКонтакте.

Автор подробно объяснил и показал эти составные части солнечного гало: Дуга Парри, Паргелий и Паргелический круг.

В последний раз рязанцы наблюдали гало 9 января.