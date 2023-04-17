Сложное гало висело над Рязанью в день Пасхи

Над Рязанью образовалось сложное гало. Фото: пользователь ВКонтакте Никита Богомолов.
В воскресенье, 16 апреля, в небе можно было увидеть некоторые составные части сложного гало. Фото уникального природного явления опубликовал астроном-любитель у себя на странице в социальной сети ВКонтакте.
Автор подробно объяснил и показал эти составные части солнечного гало: Дуга Парри, Паргелий и Паргелический круг.
В последний раз рязанцы наблюдали гало 9 января.
На фото составные части солнечного гало: Дуга Парри, Паргелий и Паргелический круг. Фото: пользователь ВКонтакте Никита Богомолов.