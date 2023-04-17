На трех улицах Рязани утром 17 апреля отключили воду

В Рязани у жителей трех улиц отключили холодное водоснабжение 17 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 17 апреля отключили подачу воды на трех улицах Рязани, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

В понедельник до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Крупской, дом №3 корпус 1, дом №3, дом №5 корпус 3, дом №5 корпус 5;

- улица Зубковой, дом №31 корпус 2;

- улица Новоселов, дом №58 корпус 2.

А уже 18 апреля в Рязани две улицы и более 50 домов останутся без электричества (смотреть адреса).