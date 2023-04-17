Полицейские задержали 27-летнего закладчика амфетамина и его покупателя в Скопине

В Скопине задержали молодого парня с 8 граммами амфетамина. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Скопине задержали мужчину, который работал на запрещенный интернет-магазин, раскидывая закладки. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Рязанской области 17 апреля.

На 27-летнего скопинца имелась информация о том, что тот причастен к сбыту наркотиков. Так, на одной из улиц города полиция задержала подозреваемого, у которого при личном досмотре было обнаружено восемь граммов амфетамина, запакованные в темные свертки.

У задержанного провели обыск в его же доме, где оперативники обнаружили и изъяли еще 15 граммов производного N-метилэфедрона. Наркотик уже был запакован в свертки.

В отношении парня возбудили уголовное дело по части третьей статьи 30, а также части четвертой статьи 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, злоумышленник сознался, что уже спрятал ряд закладок. Вместе с сотрудниками полиции задержанный отправился на одно из таких мест, где находился тайник. Слова обвиняемого подтвердились - там лежал сверток с синтетическим наркотиком. На втором месте закладки полицейские нашли не только наркотик весом 0,4 грамма, но и человека, пришедшим за ним. Тем, кто приобрел запрещенное вещество, является 30-летний местный житель. На него тоже возбудили уголовное дело, только уже по части первой статьи 228 УК РФ - незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере.