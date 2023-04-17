Две улицы и более 50 домов. В рязанском микрорайоне 18 апреля отключат электричество

На окраине Рязани во вторник погаснет свет. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник, 18 апреля, на двух улицах Рязани временно отключат электричество. Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, в этот раз не повезет некоторым жителям микрорайона Дашково-Песочня.

Уже в 9 часов утра погаснут лампочки в жилых домах на улицах Большая и Сережина Гора. Причиной отключения света станут работы на воздушной линии, которые проведут специалисты МУП «РГРЭС». Возобновить подачу электричества энергетики рассчитывают уже в 15.30.

Адреса, по которым приостановится электроснабжение во вторник, 18 апреля, с 9.00 до 15.30:

- улица Сережина Гора, дома с 1 по 4а и с 6 по 6Б;

- улица Большая, дом 1, дома с 5 по 64, а также дома 56 и 59.