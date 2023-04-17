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НовостиОбщество17 апреля 2023 10:16

Водителей, не пропускающих пешеходов в Рязани, 17 апреля будут задерживать и штрафовать

В Рязанской области инспекторы ГИБДД 17 апреля проведут рейд «Пешеходный переход»
Источник:kp.ru
17 апреля в Рязанской области ГИБДД проводит рейды по нерегулируемым переходам.

17 апреля в Рязанской области ГИБДД проводит рейды по нерегулируемым переходам.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Утром 17 апреля инспекторы ГИБДД вышли в рейды, чтобы выявить и пресечь нарушения правил дорожного движения, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Под особое внимание в понедельник попадут водители, которые не пропускают пешеходов на «зебрах».

«Водители, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов», - напоминают полицейские.

Если автомобилисты не пропустят пешеходов, им грозит штраф в размере – от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.