Водитель Daewoo насмерть сбил 73-летнего пешехода в Клепиковском районе

В Спас-Клепиках 73-летний пешеход попал под колеса иномарки и погиб. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Пожилой мужчина-пешеход погиб под колесами иномарки вечером 14 апреля. Подробности трагического ДТП, произошедшего в Клепиковском районе, сообщила пресс-служба областного Управления МВД.

Все случилось недалеко от дома №1Б по улице Комсомольской в городе Спас-Клепики. Погибшим оказался 73-летний горожанин, его сбил автомобиль Daewoo Nexia с 47-летним водителем за рулем – жителем Клепиковского района. Судя по фото с места ДТП, инцидент произошел не на пешеходном переходе.

В результате наезда пожилой пешеход получил травмы, от которых умер на месте. Обстоятельства дорожного происшествия в настоящее время выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции.