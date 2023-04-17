Сухая трава загорелась у Академии единоборств в Рязани.
В Рязани снова загорелась сухая трава. На место выехали сотрудники МЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области.
- Подразделения выехали на тушение травы, - говорится в сообщении ведомства.
Очевидцы рассказали о сильном дыме в районе Академии единоборств.
Подробности происшествия уточняются.
В прошлый раз площадь пожара у Климовки из-за пала сухой травы составила десять гектаров. На виновника загорания тогда составили административный протокол.