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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 9:28

Сухая трава загорелась у Академии единоборств в Рязани

Очевидцы рассказали о сильном дыме в этом районе
Источник:kp.ru
Сухая трава загорелась у Академии единоборств в Рязани.

Сухая трава загорелась у Академии единоборств в Рязани.

В Рязани снова загорелась сухая трава. На место выехали сотрудники МЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области.

- Подразделения выехали на тушение травы, - говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы рассказали о сильном дыме в районе Академии единоборств.

Подробности происшествия уточняются.

В прошлый раз площадь пожара у Климовки из-за пала сухой травы составила десять гектаров. На виновника загорания тогда составили административный протокол.