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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 9:05

Рыбака-браконьера с сетью задержали под Спасском. Он успел добыть несколько рыбин

За несколько рыбин, выловленных под Рязанью, браконьера могут оштрафовать на полмиллиона рублей
Источник:kp.ru
За несколько рыбин, выловленных под Рязанью, браконьера могут оштрафовать на полмиллиона рублей.

За несколько рыбин, выловленных под Рязанью, браконьера могут оштрафовать на полмиллиона рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недалеко от города Спасск-Рязанский полиция задержала браконьера с добычей, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По информации ведомства, вечером полицейские подъехали к Спасскому затону, и увидели мужчину, облаченного в костюм химзащиты. Он вытаскивал из воды сеть, в которой бились несколько экземпляров рыбы.

Полиция задержала 60-летнего местного жителя, а незаконную добычу и сеть изъяла.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине грозит штраф - 300 до 500 тысяч рублей.

Важно! С 1 апреля 2023 года в Рязанской области установлен запрет на рыбалку. Вот где еще можно посидеть с удочкой (читать подробнее).