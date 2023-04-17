Суд огласил сроки лишения свободы всем фигурантам дела МП «Детское питание»

Стали известны сроки, к которым суд приговорил фигурантов дела «Детского питания». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Тамбова вынесен приговор фигурантам дела МП «Детское питание» - бывшему советнику главы администрации Рязани Александру Зайкину и бывшему советнику министра экономразвития РФ Павлу Пущину. Их признали виновными в организации, руководстве получения взятки, а также пособничестве.

В итоге Зайкина приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет и штрафу в размере 10 млн 640 тысяч рублей. Пущину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев и штрафу в размере 3 млн 40 тысяч рублей.

Другой фигурант уголовного дела – бывший директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий скоро выйдет на свободу после четырех лет колонии, а Сергей Пашкевич, занимавший должность замглавы администрации Рязани, оправдан.

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