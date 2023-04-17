Потоп на Касимовском шоссе произошел из-за засоренной канализации

В Рязани залило Касимовское шоссе из-за засора на канализационном коллекторе. Фото: аТипичная Рязань.

Воскресным днем 16 апреля на пересечении Касимовского шоссе и улицы Тимуровцев произошел потом. Недалеко от гипермаркета «Лента» дороги залило зловонной жидкостью.

Как сообщили в администрации Рязани, все произошло из-за засора «на самотечном канализационном коллекторе». Специалисты муниципального «Водоканала» приступили к чистке смотровых колодцев и гидродинамической промывке участка коллектора.

Власти заверили, что работы по перекачке стоков продолжатся и ночью.