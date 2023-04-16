34-летний житель села Захарово пропал в Рязанской области

Волонтеры подключились к поискам 34-летнего Алексея Кулакова.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил об исчезновении 34-летнего Алексея Кулакова из села Захарово Рязанской области. Местонахождение молодого человека неизвестно с 8 апреля 2023 года.

В ориентировке, опубликованной волонтерами, сообщаются приметы пропавшего: рост 160 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые. Одет он был, насколько известно, в серый свитер, зеленый полукомбинезон и темные кроссовки.

С любой информацией, которая может помочь в поисках, следует обращаться по экстренному номеру 112 или на горячую линию отряда: 8(800)700-54-52.