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НовостиОбщество15 апреля 2023 8:38

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Рязанской области отремонтируют более 260 км автодорог

Об этом губернатор Павел Малков сообщил в своем telegram-канале
Источник:kp.ru
Роман Новиков и Павел Малков.

Роман Новиков и Павел Малков.

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с главой Росавтодора Романом Новиковым. О результатах встречи глава региона сообщил в своем telegram-канале.

В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют более 260 километров автодорог. Также продолжится работа по созданию Южного обхода Рязани и моста-дублера через Оку.

- Благодаря поддержке федерального центра, работаем с опережением плана, - подчеркнул Павел Викторович. - В этом году кардинально меняем подход. Ужесточаем контроль и вводим мониторинг подрядных организаций.

Также стало известно, что в Рязанской области впервые с 2011 года откроется новый асфальтобетонный завод, который будет работать в Скопинском районе.