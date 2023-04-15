Недолго киборги простояли. Скульптуру, похожую на памятник «Тыл - фронту», демонтировали в Рязани

Скульптуру, пародирующую «Тыл — фронту», демонтировали в Рязани. Фото: t.me/gulyaka62.

Скульптура на улице Прижелезнодорожной в Рязани, напоминающая известный уральский монумент «Тыл – фронту», простояла недолго. В кратчайшие сроки ее демонтировали по требованию губернатора Малкова. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Согласен с губернатором Малковым. Сегодня - не лучшее время для подобных аллюзий и творческих экспериментов. Тем более, что сам памятник - является одним из символов Победы и считается частью монументального триптиха вместе с «Родиной-матерью» на Мамаевом Кургане и «Воином-освободителем» в Трептов-парке», - написал Хинштейн.

Арт-объект, изготовленный из вторсырья, установили недалеко от пункта приема металлолома. После того, как о скульптуре стали писать в СМИ и социальных сетях, губернатор Павел Малков решил ее убрать.