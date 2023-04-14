Инженеры-таксаторы выяснят, как изменились леса Рязанской области за последние годы

Подготовительные работы по лесоустройству пройдут в Солотчинском, Клепиковском, Сасовском и Бельковском лесничествах.

В 2023 году специалисты рязанского Рослесинфорга проведут подготовительные работы по лесоустройству в Солотчинском (59 тыс. га) и Клепиковском (52,3 тыс. га) лесничествах. Инженерам-таксаторам необходимо будет собрать сведения об изменениях состояния лесов, которые произошли с момента последнего лесоустройства в регионе.

«Благодаря грамотному лесоустройству в лесничествах Рязанской области в течение десяти последующих лет будут правильно спланированы и проведены лесохозяйственные мероприятия», - отметил важность работ директор Рязанского филиала Рослесинфорга Алексей Побочный.

Кроме того, в 2023 году подготовительные работы пройдут по заказу арендаторов пройдут в Сасовском и Бельковском лесничествах, а Ерахтурском лесничестве подготовительные работы завершились в прошлом году. Там инженеров-таксаторов ждут уже полевые работы.