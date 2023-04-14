Мэр Сорокина поручила навести порядок у ТЦ в Дашково-Песочне

Елена Сорокина поручила привести в порядок территорию у долгостроя в Дашково-Песочне.

В 2023 году власти города реализуют нацпроект по благоустройству территории, а участок с торговым центром-долгостроем совершенно не вписывается в общий вид. Об этом сообщила глава администрация Рязани Елена Сорокина.

«У администрации, как и у рязанцев, есть вопросы по поводу состояния прилегающей к стройке территории. Представители подрядчика пояснили, что помимо возведения ТЦ проектная документация предусматривает обустройство кругового проезда и площадок с твердым покрытием, пешеходных тротуаров и автостоянки на 32 машиноместа», - заверила чиновница.

Несмотря на то, что в активную стадию проект благоустройства войдет летом, мэр поручила уже сейчас навести порядок вокруг строительной площадки.

Торговый центр не могут построить уже 20 лет, сменилось несколько собственников. Очередной владелец пообещал достроить объект к январю 2024 года (читать подробнее).