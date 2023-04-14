Торговый центр-долгострой на улице Новоселов достроят в январе 2024 года

Елена Сорокина поручила привести в порядок территорию у долгостроя в Дашково-Песочне. Фото: администрация Рязани.

Строительство торгово-офисного центра на улице Новоселов может завершиться уже в январе 2024 года. Об этом сообщила глава администрации Елена Сорокина.

«История со стройкой ТЦ тянется 20 лет, за это время сменилось несколько собственников участка. Рязанцы очень обеспокоены многолетней стройкой рядом с Черезовскими прудами», - написала Сорокина.

По словам чиновницы, новый собственник участка – ООО «Экобаланс». Подрядчик уже демонтировал старые бетонные конструкции и приступил к возведению нового здания в рамках разрешения на строительство. Завершить стройку планируют в январе 2024 года.