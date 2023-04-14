Сотрудницу рязанского цирка похитили и увезли в Дагестан

В Дагестане задержали военного, похитившего сотрудницу рязанского цирка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские задержали в Ногайском районе республики Дагестан 32-летнего военнослужащего из Ульяновской области, сообщает tg-канал «Сапа Кавказа».

Сотрудники ППС остановили на КПП для проверки Renault Logan, и выяснили, что в салоне находится 32-летняя Евгения - администратор рязанского цирка. Женщина сразу сообщила полицейским, что в машине она находится не по своей воле, что ее похитили.

В настоящее время полиция готовит материал для передачи следователям.