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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 13:56

Сотрудницу рязанского цирка похитили и увезли в Дагестан

Военный похитил сотрудницу рязанского цирка и увез в Дагестан
Источник:kp.ru
В Дагестане задержали военного, похитившего сотрудницу рязанского цирка.

В Дагестане задержали военного, похитившего сотрудницу рязанского цирка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские задержали в Ногайском районе республики Дагестан 32-летнего военнослужащего из Ульяновской области, сообщает tg-канал «Сапа Кавказа».

Сотрудники ППС остановили на КПП для проверки Renault Logan, и выяснили, что в салоне находится 32-летняя Евгения - администратор рязанского цирка. Женщина сразу сообщила полицейским, что в машине она находится не по своей воле, что ее похитили.

В настоящее время полиция готовит материал для передачи следователям.