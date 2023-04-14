Из-за арктического вторжения ночью 15 апреля в Рязанской области похолодает до -5

В субботу рязанцев ждет похолодание.

В ночь на 15 апреля температура в Рязанской области опустится до -5 градусов. Днем тоже будет холоднее, чем в последние дни. Это связано с «арктическим вторжением» - в Европейскую Россию пробиваются холодные воздушные массы из акватории Карского моря.

Согласно прогнозу Рязанского гидрометцентра, опубликованному МЧС, термометры покажут -5…0 градусов ночью субботы и +6…+11 градусов днем. Облаков по-прежнему будет не много, и преимущественно обойдется без осадков.

«Ветер северо-восточный, восточный, 6-11 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с», - говорится в прогнозе.