Субсидированные ипотечные ставки: раскрываем всю правду, выгодно ли это покупателю.

Строительные компании вместе с банками довольно часто предлагают ипотеку по невероятно низким ставкам. Но выгодно ли это клиенту? Разбираем на наглядном примере.

Промониторив рынок ипотечных предложений наш корреспондент вычислил наиболее низкое предложение по ипотеке – 4,2% на весь срок. Такую программу совместно запустили Сбер с один из крупных рязанских застройщиков.

Связавшись с представителями застройщика, мы предложили разобрать на конкретном примере, насколько сократятся расходы покупателя при снижении ставки.

Итак, дано: квартира в новостройке за 3 000 000 р и клиент с первоначальным взносом в 20%.

Оцените выгоду сами:

1. Переплата за квартиру становится в несколько раз меньше, чем при стандартной ставке. 2. Ежемесячный платеж тоже меньше, а значит и нагрузка на семейный бюджет сокращается.

Важно, что стоимость квартиры при этом не увеличивается, как это бывает при других субсидированных программах.

Оцените выгоду сами:

Из минусов – ограниченный срок подачи заявки под сниженный процент. Программа действует только до конца апреля. Получите бесплатную консультацию ипотечного брокера можно уже сегодня. Подробную информацию о новой программе ищите на сайте застройщика или получите консультацию по телефону +7(4912)247-000

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