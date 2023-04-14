АО «Транснефть-Верхняя Волга» объявило лауреатов конкурса на звание «Лучшее подразделение по охране труда»

В преддверии Всемирного дня охраны труда 28 апреля АО «Транснефть-Верхняя Волга» определило лучшее подразделение по охране труда за 2022 год. Об итогах конкурса на звание «Лучшее подразделение по охране труда» сообщили в службе общественных коммуникаций компании.

- Конкурс по охране труда - ежегодное мероприятие, являющееся частью кадровой политики предприятия. Цель – содействие поддержанию высокого уровня культуры производства, безопасности на рабочих местах, неукоснительному соблюдению нормативов в области охраны труда, - пояснили в службе коммуникаций.

В конкурсе принимали участие подразделения по охране труда филиалов и структурные подразделения компании. Итоги подвели в дистанционном режиме.

Победителем смотра-конкурса признана База производственного обслуживания Володарского районного нефтепродуктопроводного управления. Второе место разделили Центр промышленной автоматизации и База производственного обслуживания Горьковского районного нефтепроводного управления. Третье место заняла Кстовская база производственного обслуживания и комплектации оборудованием.

При оценке участников жюри обращало внимание на отсутствие несчастных случаев на производстве, своевременность и полноту инструктажей и проверки знаний требований охраны труда, соблюдение режима труда и отдыха. Смотрели также на обеспеченность средствами индивидуальной защиты, проведение специальной оценки условий труда рабочих мест, организацию медицинских осмотров.

Также на предприятии прошел конкурс «Лучший специалист по охране труда». Его участники прошли тестирование на знание требований безопасности, приемов и навыков оказания первой помощи пострадавшим. По итогам этого конкурса победила специалист по охране труда Анна Шатунова. Второе место занял Александр Киселев – ведущий специалист по охране труда нефтеперекачивающей станции «Горький» Горьковского РНУ. Замкнул тройку лидеров Кирилл Поляков – специалист по охране труда 1 категории ЛПДС «Володарская» Володарского РНПУ.

СПРАВКА

С 2009 года в АО «Транснефть-Верхняя Волга» действует система управления охраной труда. На постоянной основе реализуются мероприятия по развитию культуры безопасности, улучшению условий труда, повышению компетентности специалистов, занятых в обеспечении охраны труда. Результаты этой работы ежегодно оцениваются при проведении внешних аудитов на соответствие системы управления охраной труда требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.