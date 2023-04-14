Рухнувшую остановку на Интернациональной будет восстанавливать рекламная компания

Мэрия Рязани: Развалившуюся остановку в Канищеве восстановит рекламная организация. Фото: НРВК.

Остановку общественного транспорта у дома №23 по улице Интернациональной устанавливала рекламная компания. Об этом сообщили пресс-служба администрации Рязани.

«В ближайшее время сотрудники организации восстановят павильон и прилегающую к нему территорию, а профильные специалисты администрации города контролируют ситуацию», - говорится в сообщении.

Утром 14 апреля стало известно о рухнувшей остановке на Интернациональной. Павильон, судя по фотографии, буквально вырвало из-под асфальта (читать подробнее).