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НовостиОбщество14 апреля 2023 10:08

Рухнувшую остановку на Интернациональной будет восстанавливать рекламная компания

Мэрия Рязани прокомментировала инцидент с рухнувшей остановкой на Интернациональной
Источник:kp.ru
Мэрия Рязани: Развалившуюся остановку в Канищеве восстановит рекламная организация. Фото: НРВК.

Мэрия Рязани: Развалившуюся остановку в Канищеве восстановит рекламная организация. Фото: НРВК.

Остановку общественного транспорта у дома №23 по улице Интернациональной устанавливала рекламная компания. Об этом сообщили пресс-служба администрации Рязани.

«В ближайшее время сотрудники организации восстановят павильон и прилегающую к нему территорию, а профильные специалисты администрации города контролируют ситуацию», - говорится в сообщении.

Утром 14 апреля стало известно о рухнувшей остановке на Интернациональной. Павильон, судя по фотографии, буквально вырвало из-под асфальта (читать подробнее).