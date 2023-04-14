Действия учителя, пнувшего школьницу в Рязанской области, осудила детский омбудсмен

"Что бы ни произошло, взрослый не имеет права на подобное поведение", - высказалась уполномоченный о конфликте в Чучковской средней школе.

Попавший на видео инцидент в Чучковской средней школе прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. Там во время уборки территории учитель физкультуры пнул, грубо толкнул и обругал ученицу.

- Компетентные ведомства проверяют обстоятельства произошедшего. Как бы ни повели себя дети, что бы ни произошло, взрослый не имеет права на подобное поведение, - высказалась детский омбудсмен.

Также Евдокимова отметила, что поставила ход проверки под личный контроль.

Отреагировала на конфликтную ситуацию и прокуратура. Не дожидаясь окончания разбирательств, педагог уволился (читать подробнее)